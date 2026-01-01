JOJ Dakar 2026 : le COJOJ et l’APROSI scellent un partenariat logistique stratégique





Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) et l’Agence de promotion des sites industriels (APROSI) ont officialisé, jeudi, un accord de partenariat portant sur la mise à disposition de deux hangars d’une superficie totale de 16 000 m². Ces infrastructures, comprenant des espaces de bureaux et des zones vertes, serviront à la logistique, au stockage du matériel et à l’accueil des partenaires des JOJ Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.



La convention a été signée par le directeur général de l’APROSI, Mamadou Lamine Ndiaye, et le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, en présence de représentants du mouvement sportif, d’acteurs de la jeunesse et de partenaires institutionnels.



Selon Ibrahima Wade, cet accord permettra de disposer d’un système de stockage sécurisé et centralisé pour l’ensemble des équipements nécessaires aux compétitions. Il vise également à assurer une chaîne d’approvisionnement fluide vers les différents sites olympiques et à renforcer la maîtrise opérationnelle, tout en réduisant les risques de retard ou de dysfonctionnement.



Au-delà des aspects logistiques, le coordonnateur général a souligné que ce partenariat traduit une coopération interinstitutionnelle orientée vers l’intérêt général, illustrant la capacité de l’État et de ses structures à unir leurs efforts pour relever des défis de portée internationale.



Il a également indiqué que cette convention offre à l’APROSI l’opportunité de s’affirmer comme un acteur clé d’un événement olympique mondial, tout en contribuant à l’amélioration du professionnalisme et de la qualité de ses prestations. Il a invité les deux parties à travailler avec rigueur, transparence et intégrité, dans le respect des normes internationales, tout en mettant en valeur l’identité nationale afin de garantir la réussite des JOJ Dakar 2026 au bénéfice du peuple sénégalais.



S’adressant à l’Afrique et à la communauté internationale, Ibrahima Wade a affirmé que Dakar 2026 portera un message fort sur la capacité du continent africain à organiser des événements de niveau mondial, ainsi que sur la fiabilité du Sénégal en tant que pays stable, démocratique et accueillant.



De son côté, le directeur général de l’APROSI a expliqué que cette convention permettra à l’agence de mobiliser ses infrastructures, son expertise technique et son écosystème industriel au service des Jeux, en s’appuyant sur la plateforme stratégique de Diamniadio. Il a précisé que le choix de ce site repose sur sa position stratégique, la qualité de ses infrastructures et sa proximité avec les différents sites de compétition.



Mamadou Lamine Ndiaye a également salué un partenariat porteur d’opportunités économiques et industrielles, notamment en faveur de la production locale. Il s’est enfin réjoui de collaborer avec le COJOJ, maître d’œuvre de l’organisation des Jeux, en mettant en avant ses capacités managériales et sa détermination à réussir cet événement d’envergure internationale.

