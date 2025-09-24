Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

JOJ Dakar 2026 : Deux tournois U16 de futsal au Dakar Arena


Rédigé le Vendredi 3 Octobre 2025 à 21:25 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Dakar Arena de Diamniadio s’apprête à accueillir, du 4 au 9 novembre, deux tournois internationaux de futsal pour les moins de 16 ans, garçons et filles. Ces compétitions représentent une étape majeure pour le Comité d’organisation des JOJ (COJOJ), qui souhaite tester ses dispositifs logistiques et organisationnels à un an de l’événement.


JOJ Dakar 2026 : Deux tournois U16 de futsal au Dakar Arena

Du côté masculin, quatre nations vont se confronter : le Sénégal, pays hôte, le Brésil, la France et le Maroc. Le match d’ouverture, très attendu, opposera les Lions du Sénégal aux Brésiliens le 6 novembre, promettant un duel de haute intensité. Ce tournoi permettra non seulement de préparer les jeunes joueurs à la compétition internationale, mais aussi de mesurer la qualité des infrastructures et des équipements sportifs avant les JOJ.

Chez les filles, le tournoi rassemblera le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et la Namibie. Ces rencontres offriront une vitrine aux jeunes talents féminins et contribueront à renforcer la pratique du futsal féminin dans la sous-région.

Ibrahima Wade, Coordonnateur général des JOJ, précise que ces tournois sont organisés dans le cadre d’une stratégie globale visant à assurer le succès des JOJ Dakar 2026, qui se dérouleront simultanément à Dakar, Saly et Diamniadio. Il s’agit d’un test grandeur nature pour le personnel, les bénévoles et les dispositifs techniques, afin de garantir une expérience optimale pour les athlètes et le public.

Ces compétitions seront aussi l’occasion pour les amateurs de futsal de découvrir des jeunes joueurs prometteurs et de vivre l’ambiance d’un événement international majeur. Avec la participation de nations prestigieuses comme le Brésil et la France, le public peut s’attendre à des matchs spectaculaires et très disputés.

En résumé, du 4 au 9 novembre, le Dakar Arena sera le théâtre de confrontations sportives de haut niveau, mettant en lumière la jeunesse, le talent et la préparation minutieuse des JOJ Dakar 2026.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 1 Octobre 2025 - 16:36 Tournoi UFOA U17 : les Lionceaux du Sénégal en route pour Bamako

Lundi 29 Septembre 2025 - 08:13 ⚽ Ligue des Champions CAF : le Jaraaf éliminé par Colombe du Cameroun

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags