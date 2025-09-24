JOJ Dakar 2026 : Deux tournois U16 de futsal au Dakar Arena

Du côté masculin, quatre nations vont se confronter : le Sénégal, pays hôte, le Brésil, la France et le Maroc. Le match d’ouverture, très attendu, opposera les Lions du Sénégal aux Brésiliens le 6 novembre, promettant un duel de haute intensité. Ce tournoi permettra non seulement de préparer les jeunes joueurs à la compétition internationale, mais aussi de mesurer la qualité des infrastructures et des équipements sportifs avant les JOJ.



Chez les filles, le tournoi rassemblera le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et la Namibie. Ces rencontres offriront une vitrine aux jeunes talents féminins et contribueront à renforcer la pratique du futsal féminin dans la sous-région.



Ibrahima Wade, Coordonnateur général des JOJ, précise que ces tournois sont organisés dans le cadre d’une stratégie globale visant à assurer le succès des JOJ Dakar 2026, qui se dérouleront simultanément à Dakar, Saly et Diamniadio. Il s’agit d’un test grandeur nature pour le personnel, les bénévoles et les dispositifs techniques, afin de garantir une expérience optimale pour les athlètes et le public.



Ces compétitions seront aussi l’occasion pour les amateurs de futsal de découvrir des jeunes joueurs prometteurs et de vivre l’ambiance d’un événement international majeur. Avec la participation de nations prestigieuses comme le Brésil et la France, le public peut s’attendre à des matchs spectaculaires et très disputés.



En résumé, du 4 au 9 novembre, le Dakar Arena sera le théâtre de confrontations sportives de haut niveau, mettant en lumière la jeunesse, le talent et la préparation minutieuse des JOJ Dakar 2026.

