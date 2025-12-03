Argentine: la fédération de football visée par une enquête pour blanchiment d'argent et évasion fiscale

Championne du monde en titre, l’Argentine règne à nouveau sur le football mondial. Mais en coulisses, la Fédération argentine de football (AFA) est en pleine tourmente. Depuis plusieurs jours, des perquisitions ont été menées au siège de plusieurs clubs et de l’AFA dans le cadre d’une enquête visant principalement la société Sur Finanzas, dirigée par un proche du président de la fédération argentine de football Claudio « Chiqui » Tapia.



Sponsor de plusieurs clubs et de l’équipe nationale, l’entreprise est accusée d’évasion fiscale par le fisc argentin à hauteur de 500 millions de dollars. Une enquête administrative a été ouverte, à laquelle s’est ajoutée une enquête judiciaire pour des soupçons de blanchiment d’argent.



Plusieurs clubs et la fédération ont été perquisitionnés le 9 décembre, et quelques jours plus tard, 45 voitures de luxe ont été retrouvées dans une villa soupçonnée d’appartenir à un prête-nom du patron de la fédération. Le 15 décembre enfin, une sénatrice proche du président argentin Javier Milei a déposé une plainte contre Claudio « Chiqui » Tapia devant la commission d’éthique de la Conmebol – l’instance qui regroupe les fédérations sud-américaines – demandant une enquête « sur la mafia qui dirige et salit le football argentin ».







La fédération dénonce une ingérence du pouvoir

En réponse, l'AFA a publié un long communiqué revendiquant le bilan de son président, en poste depuis 2017. Selon elle, Claudio « Chiqui » Tapia a permis de transformer en quelques années une « institution à l’image écornée et criblée de dettes ». Aujourd'hui, « les comptes sont dans le vert, et le blason de la sélection nationale a été redoré, avec deux Copa America et une étoile de champion du monde de plus au palmarès ». Le tout, « sans recevoir un seul peso d’argent public », précise l'AFA.



L'institution dirigée par Chiqui Tapia dénonce également des attaques judiciaires et administratives « coordonnées », qu’elle interprète comme une tentative d’ingérence du gouvernement dans ses affaires. En effet, un bras de fer oppose depuis plusieurs mois le président argentin Javier Milei et le patron de la fédération sur l’avenir du football dans le pays.



D’un côté, Javier Milei, lui-même économiste ultralibéral, souhaite transformer les clubs argentins en sociétés anonymes et les ouvrir aux capitaux étrangers. De l’autre, Claudio « Chiqui » Tapia, ancien syndicaliste, défend le modèle actuel de clubs contrôlés par leurs supporters, les socios, qui élisent leurs dirigeants. À moins de six mois de la Coupe du monde en Amérique du Nord, cette affaire écorne l’image des tenants du titre.