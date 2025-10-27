JOJ Dakar 2026 : Bassirou Diomaye Faye fait de la réussite de l’événement une priorité nationale et continentale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a affirmé ce vendredi à Dakar que la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 constitue à la fois une priorité nationale et une exigence pour tout le continent africain.



« Ce choix représente un défi majeur pour le Sénégal. C’est une priorité nationale, mais aussi une exigence continentale au regard du slogan “L’Afrique accueille, Dakar célèbre” », a déclaré le chef de l’État lors de la cérémonie de dévoilement de la mascotte officielle des JOJ 2026, tenue au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose.



Selon le président Faye, le Sénégal est pleinement conscient d’incarner l’espoir d’un continent désireux de faire entendre sa voix sur la scène internationale. Il a souligné que ces Jeux représentent bien plus qu’une compétition sportive, évoquant une “vitrine d’une Afrique debout, confiante en sa jeunesse et porteuse de valeurs universelles telles que la paix, le respect et la fraternité”.



Bassirou Diomaye Faye a assuré que le pays relèvera ce défi grâce à la mobilisation de l’État, à l’implication des partenaires sportifs et à l’adhésion de la jeunesse sénégalaise.



Le président a également salué l’approche inclusive et participative adoptée par le Comité d’organisation des JOJ (COJOJ) dans la conception de la mascotte, fruit d’un concours national de dessin organisé dans tout le pays.



Baptisée “Ayo”, la mascotte représente un lion coiffé d’un bonnet, symbole de courage et de fierté nationale. Le concours a réuni près de 500 élèves âgés de 12 à 18 ans. Le dessin gagnant est signé Ndèye Marième Diop de Saint-Louis, tandis que Ndèye Khady Cristal a proposé le nom.



La mascotte incarne les valeurs de l’olympisme — excellence, respect et amitié — et sera présentée au public lors du festival “Dakar en jeux”, prévu du 4 au 9 novembre à la gare de Dakar, au Dakar Arena de Diamniadio et à Saly-Portudal.



Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, première édition organisée sur le continent africain, se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly. L’événement rassemblera environ 2 700 athlètes venus de divers pays, représentant une vingtaine de disciplines sportives, allant de l’athlétisme au rugby à 7, en passant par la natation, le judo, le skateboard et le beach-volley.



De nouvelles disciplines, telles que le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon et le wushu, figureront également au programme de cette édition historique.

