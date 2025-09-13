Ismaïla Sarr, blessé : un coup dur pour Crystal Palace avant son retour attendu contre Liverpool

Absent lors du dernier rassemblement des Lions de la Téranga, Ismaïla Sarr ne sera pas davantage disponible pour son club de Crystal Palace. Touché aux ischio-jambiers lors de la victoire des Eagles face à Aston Villa (3-0) le 30 septembre dernier, l’ancien joueur de Watford poursuit sa convalescence.



Un début de saison prometteur stoppé net

Avant sa blessure, Sarr affichait une belle forme : trois buts et une passe décisive en six matchs. De quoi confirmer son importance dans le dispositif offensif d’Oliver Glasner. Mais ce coup d’arrêt l’a empêché de défendre les couleurs du Sénégal, vainqueur du Soudan (2-0) et de la RD Congo (3-2) lors de la trêve internationale.



Un Palace diminué sans « Izo »

Si son absence n’a pas trop pesé sur les Lions, elle devrait se faire sentir en Premier League. L’ailier sénégalais manquera successivement les matchs face à Sunderland, Millwall et West Ham. Une série décisive pour les Eagles, actuellement en quête de stabilité dans le championnat anglais.



Retour annoncé contre Liverpool

La bonne nouvelle pour les supporters est venue de Glasner lui-même. En conférence de presse, l’entraîneur autrichien a assuré que « Izo » devrait être apte pour le choc contre Liverpool, prévu le 27 octobre prochain. Un rendez-vous capital pour Palace, qui aura besoin de toute la vitesse et de la percussion de son ailier sénégalais pour rivaliser avec les Reds.

