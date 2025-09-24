Indorama investit 126 milliards FCFA pour renforcer la souveraineté agricole du Sénégal





Le groupe industriel Indorama, à travers sa filiale sénégalaise Industries chimiques du Sénégal (ICS), a signé avec l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) un protocole d’accord portant sur un programme d’investissement de 126 milliards de francs CFA, soit environ 210 millions de dollars.



Ce programme, qui s’étendra sur la période 2025–2028, a pour objectif de renforcer la souveraineté agricole du Sénégal et d’accélérer sa transformation industrielle. La signature a eu lieu en marge du Forum Invest in Sénégal (7–8 octobre), un rendez-vous réunissant investisseurs, institutions publiques et partenaires internationaux autour des priorités économiques du pays.



Dans un communiqué, la direction générale des ICS souligne que cet accord marque une nouvelle étape dans la coopération entre l’État du Sénégal et le groupe Indorama, acteur mondial des fertilisants et produits pétrochimiques.



Les investissements prévus concernent plusieurs projets structurants destinés à moderniser la filière phosphate :



Réhabilitation de l’usine d’engrais pour un montant de 16 milliards FCFA , afin d’atteindre une capacité annuelle de 400 000 tonnes ;

Construction d’une unité de Single Super Phosphate , d’une capacité de 350 000 tonnes par an , pour 15 milliards FCFA ;

Valorisation du phosphate par flottation , estimée à 31 milliards FCFA pour une production annuelle de 400 000 tonnes ;

Modernisation du système de flottation et de séparation magnétique , pour un coût de 15 milliards FCFA ;

Augmentation de la capacité de production d’acide phosphorique à 660 000 tonnes , pour 32 milliards FCFA ;

Construction d’une usine d’acide sulfurique de 700 tonnes par jour, estimée à 17 milliards FCFA.

Ces investissements visent à créer des emplois durables, à stimuler le tissu industriel local et à mieux valoriser les ressources nationales.



Les ICS indiquent employer actuellement plus de 5 000 personnes et collaborer avec 627 fournisseurs locaux, contre 420 en 2014, illustrant une forte intégration dans l’économie sénégalaise.



Présent dans plus de 40 pays avec 170 sites industriels, le groupe Indorama affirme à travers cet accord sa confiance dans le potentiel économique du Sénégal et son ambition de faire du pays un pôle stratégique africain pour la production de fertilisants.

