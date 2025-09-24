Indonésie : Le basketteur américain Jarred Shaw risque la peine de mort pour avoir importé des bonbons au cannabis

Le basket américain se trouve-t-il face à une affaire dans la lignée de la rocambolesque détention de Brittney Griner ? En 2022, la talentueuse intérieure de Team USA, qui rejoignait alors le club de Iekaterinbourg, avait été arrêtée à son arrivée à l’aéroport de Moscou puis incarcérée pour détention de cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis. Dans un contexte ultra-tendu entre la Russie et les Etats-Unis, Brittney Griner avait ensuite été condamnée à 9 ans de prison pour trafic de drogue, avant d’être libérée en décembre 2022 en échange du marchand d’armes russe Viktor Bout.







Il n’est cette fois plus question de Russie mais d’Indonésie, puisque le basketteur professionnel américain Jarred Shaw évoluait jusqu’en mai 2025 dans le club local des Tangerang Hawks. Ce joueur de 35 ans, qui avait fréquenté l’antichambre de la NBA (la G-League) en 2015-2016 avec les Santa Cruz Warriors, se trouve en prison depuis six mois, comme l’a révélé The Guardian vendredi. La raison ?







« J’utilise le cannabis comme médicament »



L’intérieur notamment sacré champion de Tunisie en 2016 a été interpellé en mai dernier à son domicile alors qu’il allait recevoir un paquet de 132 bonbons au cannabis. Les lois antidrogue étant très strictes en Indonésie, Jarred Shaw risque désormais un très long séjour en détention et même la peine de mort pour cet import illégal qu’il qualifie de « stupide erreur ».







« J’utilise le cannabis comme médicament, a justifié le basketteur au Guardian. Je souffre de la maladie de Crohn, qui est incurable. Aucun médicament hormis le cannabis ne peut empêcher mes douleurs d’estomac. On m’a expliqué que je pourrais passer le reste de ma vie en prison à cause de bonbons… »



Licencié dès le début de l’affaire par son club des Tangerang Hawks et même banni à vie par le championnat indonésien, Jarred Shaw ferait partie selon The Guardian d’une liste de 500 personnes, dont près d’une centaine d’étrangers, en attente d’une possible exécution en Indonésie. Et ce principalement pour des infractions liées aux drogues. Il attend aujourd’hui fébrilement sa date de comparution.

