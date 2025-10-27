Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Inauguration d’une usine de fabrication de portes et fenêtres à 583 millions FCFA


Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025 à 18:12 | Lu 35 fois Rédigé par


Une nouvelle usine spécialisée dans la production de portes et fenêtres a été inaugurée par le ministre de l’Industrie, Serigne Guèye Diop. L’investissement initial de 583 millions FCFA devrait atteindre 1 milliard avec l’extension prévue.


Inauguration d’une usine de fabrication de portes et fenêtres à 583 millions FCFA

 

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a présidé, jeudi, la cérémonie d’inauguration d’une usine de fabrication de portes et de fenêtres, marquant une nouvelle étape dans le développement du secteur industriel sénégalais.

L’infrastructure représente un investissement de 583 millions de francs CFA, selon son promoteur, Omar Thiam, qui a annoncé de nouveaux investissements devant porter le montant global à 1 milliard de francs CFA. Cette extension permettra à l’usine de diversifier sa production avec la fabrication de tuiles en PVC.

Le ministre a salué cette initiative, soulignant qu’elle s’inscrit parfaitement dans le programme gouvernemental des 500 000 logements, dont une partie des portes et fenêtres pourrait provenir de cette usine.

L’entreprise affiche une capacité de production de 300 portes par jour, et entre 100 et 150 fenêtres selon la matière utilisée, notamment l’aluminium. Environ la moitié de la production sera destinée à l’exportation vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.

L’usine prévoit de créer entre 80 et 120 emplois, contribuant ainsi à la dynamisation du tissu industriel national.

Pour Amadou Guèye, directeur général sortant de l’APROSI, cette initiative “arrive au moment opportun”, en phase avec la politique de promotion de la production locale et le lancement du programme des 500 000 logements.



Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Commerce extérieur : les exportations sénégalaises en hausse de 4 % en septembre 2025

- 13/11/2025 - 0 Commentaire
Commerce extérieur : les exportations sénégalaises en hausse de 4 % en septembre 2025
Les exportations du Sénégal atteignent 420,8 milliards FCFA en septembre 2025, portées par la hausse des ventes de produits pétroliers et marins, tandis que le déficit commercial se réduit à -81,9...

Le G7 de l’éducation annonce un plan d’action face au non-respect des accords signés en 2022

- 13/11/2025 - 0 Commentaire
Le G7 de l’éducation annonce un plan d’action face au non-respect des accords signés en 2022
Les syndicats du G7 dénoncent l’inaction du gouvernement face aux engagements pris en 2022 et prévoient des mouvements de grève à partir du 18 novembre 2025 pour exiger la mise en œuvre des accords....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags