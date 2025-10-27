Inauguration d’une usine de fabrication de portes et fenêtres à 583 millions FCFA





Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a présidé, jeudi, la cérémonie d’inauguration d’une usine de fabrication de portes et de fenêtres, marquant une nouvelle étape dans le développement du secteur industriel sénégalais.



L’infrastructure représente un investissement de 583 millions de francs CFA, selon son promoteur, Omar Thiam, qui a annoncé de nouveaux investissements devant porter le montant global à 1 milliard de francs CFA. Cette extension permettra à l’usine de diversifier sa production avec la fabrication de tuiles en PVC.



Le ministre a salué cette initiative, soulignant qu’elle s’inscrit parfaitement dans le programme gouvernemental des 500 000 logements, dont une partie des portes et fenêtres pourrait provenir de cette usine.



L’entreprise affiche une capacité de production de 300 portes par jour, et entre 100 et 150 fenêtres selon la matière utilisée, notamment l’aluminium. Environ la moitié de la production sera destinée à l’exportation vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.



L’usine prévoit de créer entre 80 et 120 emplois, contribuant ainsi à la dynamisation du tissu industriel national.



Pour Amadou Guèye, directeur général sortant de l’APROSI, cette initiative “arrive au moment opportun”, en phase avec la politique de promotion de la production locale et le lancement du programme des 500 000 logements.

