Fédération sénégalaise de lutte : ouverture du dépôt des candidatures pour l’élection du bureau le 27 décembre





À un mois des élections du bureau et du comité directeur de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), prévues le 27 décembre, la commission électorale nationale a annoncé l’ouverture officielle du dépôt des candidatures. Selon Le Soleil, les dossiers peuvent être remis entre le 27 novembre et le 1er décembre, de 10h à 16h, au siège de la commission installé au Stade Léopold Sédar Senghor.



Les postulants doivent fournir un dossier complet comprenant un formulaire d’identification, une affiliation à une association, leurs coordonnées personnelles, une copie de la Carte nationale d’identité, une licence ou carte de membre, ainsi que la précision du poste visé.



Le corps électoral, qui prendra part au vote, regroupe 195 associations, dont 121 situées à Dakar. Vingt groupements nationaux représentant divers acteurs du milieu de la lutte — entraîneurs, managers, promoteurs, arbitres, lutteurs ou communicateurs traditionnels — font également partie de la liste.



L’ouverture du dépôt des candidatures marque ainsi le début d’un processus électoral très attendu dans une discipline où les enjeux sportifs, économiques et socioculturels occupent une place importante. Cette étape permettra d’identifier les personnalités souhaitant contribuer à la gouvernance et au renouvellement de la lutte sénégalaise.

