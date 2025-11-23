Sénégal : un programme de 1 000 taxis hybrides lancé pour moderniser la mobilité





Le Sénégal a franchi une étape majeure dans la modernisation de son système de transport. Le Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT) et la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI SN) ont signé, mercredi 26 novembre, une Convention Cadre portant sur le financement et la mise en circulation de 1 000 taxis hybrides à travers le pays. La signature a eu lieu dans les locaux du FDTT, en présence de son Administrateur, Bara Sow, et du Directeur général de la BCI, Papa Massal Dieye, accompagnés de leurs équipes.



Cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités de moderniser les transports publics et de promouvoir une mobilité plus propre, conformément à la Stratégie Nationale de Développement 2025-2029. La convention instaure un mécanisme de financement désormais opérationnel et prévoit un accompagnement structuré pour les professionnels du secteur. Elle permet aussi l’introduction progressive d’un parc de taxis hybrides, plus économiques et respectueux de l’environnement, avec un système de suivi destiné à assurer une bonne mise en œuvre du programme.



Le déploiement commencera en février 2026 avec un premier lot de 100 véhicules hybrides. Ce partenariat marque une nouvelle étape pour un transport public plus fiable, inclusif et durable au Sénégal.

