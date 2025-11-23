Un homme porté disparu retrouvé sans vie près d’une station-service à Mbacké





Un homme introuvable depuis trois jours a été retrouvé sans vie ce mercredi à proximité de la station-service « Touba Oil », située à Mbacké.



Les premières informations indiquent que la découverte a eu lieu dans des conditions encore mal définies. Alertée par des habitants du quartier, la famille de la victime — déjà formellement identifiée — s’est rendue sur place pour effectuer les premières vérifications.



Les services compétents ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès.



L’affaire reste en développement.

