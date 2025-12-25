Il vend son troupeau pour l’Europe : le rêve brisé d’un père et de ses cinq enfants au large de la Mauritanie

Le départ a eu lieu le samedi 6 décembre 2025, depuis Banjul, en Gambie. Entassés dans une pirogue de fortune, les passagers se sont lancés sur l’Atlantique, affrontant des jours d’angoisse, de faim et de lutte contre des flots impitoyables.



Mais le rêve européen s’est transformé en cauchemar. Après plusieurs jours en mer, l’embarcation a échoué au large des côtes mauritaniennes. Les migrants ont été interceptés puis ramenés à terre, mettant brutalement fin à leur périple.



Pour cette famille, le bilan est lourd. Plus de bœufs, plus d’argent, et désormais un profond traumatisme : celui d’avoir frôlé la mort, d’avoir vu ses enfants risquer leur vie dans les eaux sombres de l’Atlantique. Le père, dévasté, se retrouve aujourd’hui sans ressources, face à une réalité encore plus cruelle qu’avant le départ.



Ce drame humain illustre une fois de plus le désespoir qui pousse de nombreuses familles à tout risquer, y compris la vie de leurs enfants, dans l’espoir d’un avenir meilleur au-delà des frontières.

