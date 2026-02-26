Affaire Pape Cheikh Diallo & Cie : coup de filet aux Maristes, le charlatan Serigne Niang déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye

Conduit dans les locaux des enquêteurs, il a été placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet de Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Depuis son éclatement, l’affaire ne cesse de prendre de l’ampleur. Pilotée par la Brigade de recherches de Keur Massar, l’enquête a déjà abouti à plusieurs interpellations dans différentes localités de la région de Dakar.



Les mis en cause sont poursuivis pour des faits qualifiés de criminels par le par le parquet, notamment :

Transmission volontaire d’une maladie grave ;

Actes jugés contraires aux bonnes mœurs au regard du droit sénégalais ;

Association de malfaiteurs ;

Et d’éventuelles infractions connexes révélées au fil de l’instruction.



Le dossier, désormais entre les mains des magistrats instructeurs, pourrait encore connaître des développements majeurs dans les jours à venir.





L’arrestation de Serigne Niang soulève une question centrale : quel lien exact entretenait-il avec les principaux mis en cause ?



Dans plusieurs affaires judiciaires récentes au Sénégal, des figures se réclamant de pouvoirs mystiques ont été citées pour :

Fournir des “protections” supposées contre des poursuites judiciaires ;

Promettre l’impunité à travers des rituels occultes ;

Influencer psychologiquement des personnes vulnérables.



Les enquêteurs cherchent à savoir si son implication relève d’une simple proximité relationnelle ou d’une participation active à des faits délictueux.

Au-delà de l’aspect strictement judiciaire, l’affaire suscite une vive émotion dans l’opinion publique. Elle touche à des questions sensibles mêlant santé publique, morale, croyances mystiques et responsabilité pénale.



Dans un pays où la justice est scrutée avec attention, chaque nouvelle arrestation alimente les débats sur :

La lutte contre les dérives sectaires et les pratiques occultes ;

La protection des victimes potentielles ;

Le rôle des réseaux informels d’influence autour de certaines personnalités.

Après son déferrement, le procureur décidera soit :

D’un placement sous mandat de dépôt,

D’un contrôle judiciaire,

Ou d’une ouverture d’information judiciaire approfondie.



Si les charges sont jugées suffisantes, Serigne Niang pourrait rejoindre les autres inculpés déjà placés sous écrou dans cette affaire tentaculaire.

Une chose est sûre : le dossier Pape Cheikh Diallo & Cie est loin d’avoir livré tous ses secrets.

Son nom serait apparu au fil des auditions et des perquisitions menées dans le cadre du dossier impliquant Pape Cheikh Diallo et plusieurs de ses co-inculpés.Les investigations cherchent à déterminer s’il jouait un rôle périphérique ou central dans les faits reprochés au groupe.