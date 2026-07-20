Selon les éléments de l'affaire, les faits remontent au mois de mai. Après le remariage de S. Ba avec un ressortissant français, son neveu, M. Ba, lui conseille de consulter un prétendu marabout établi à Kaolack afin de préserver son union grâce à des prières et des protections mystiques.
Pour rendre son stratagème crédible, le prévenu quitte Dakar pour s'installer à Mbour. Il change d'identité et se présente à sa tante sous le nom de K. Ba, se faisant passer pour un guérisseur. À travers des appels téléphoniques, il multiplie les demandes d'argent destinées, selon lui, à financer des talismans, des bains mystiques et divers rituels.
Convaincue de la sincérité du marabout, la victime effectue plusieurs versements. Au fil des semaines, les sommes réclamées augmentent. Le faux marabout lui demande notamment 250 000 FCFA pour acquérir une prétendue bague en argent aux pouvoirs extraordinaires, censée faire d'elle l'une des femmes les plus riches de sa génération.
Mais la bague ne sera jamais livrée et les promesses ne se réaliseront jamais. Face à cette situation, S. Ba décide de porter plainte.
Les investigations permettent alors aux enquêteurs de découvrir que le mystérieux marabout n'est autre que son propre neveu, celui-là même qui lui avait recommandé de consulter ce prétendu guide spirituel.
À la barre, M. Ba reconnaît les faits. Il admet avoir encaissé les sommes versées par sa tante et confesse les avoir utilisées pour ses besoins personnels.
Le parquet a requis un an d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende de 100 000 FCFA contre le prévenu. De son côté, la partie civile réclame le remboursement intégral des près de 10 millions de FCFA qu'elle affirme avoir perdus.
Le Tribunal de grande instance de Mbour rendra son verdict le 28 juillet 2026.