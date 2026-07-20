Il change de nom, se déguise en marabout et escroque 10 millions FCFA à sa tante

Rédigé le Jeudi 23 Juillet 2026 à 14:43 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Escroquerie au faux marabout à mbour : il se déguise en marabout et soutire près de 10 millions de FCFA à sa propre tante

DakaractuJuill. 23, 2026Lire l'original





L’affaire débute au mois de mai.



S. Ba vient de se remarier avec un ressortissant français et échange régulièrement avec son neveu M. Ba, présenté par L’Observateur comme un homme en qui elle avait une grande confiance.



Le neveu lui propose alors de solliciter les services d’un marabout installé à Kaolack.



Objectif annoncé : obtenir des prières et protections permettant de préserver son nouveau mariage.



S. Ba accepte.



Pour rendre son scénario crédible, M. Ba quitte Dakar et s’installe à Mbour.



Il change de nom et se présente désormais à sa tante comme un charlatan appelé K. Ba.



À distance, il communique régulièrement avec elle et réclame différentes sommes d’argent destinées, prétend-il, à financer des talismans, des prières ou encore des bains mystiques.



La victime, convaincue de l’efficacité des pratiques promises, continue de payer.



Au fil du temps, les exigences financières augmentent.



Selon L’Observateur, le faux marabout réclame notamment 250 000 FCFA supplémentaires afin de trouver une prétendue bague en argent dotée de pouvoirs exceptionnels.



Cette bague aurait, selon ses promesses, la capacité de faire de S. Ba l’une des femmes les plus riches de sa génération.



La victime verse encore l’argent.



Mais elle ne verra jamais ni la bague promise ni les effets annoncés des bains mystiques.



Lorsque S. Ba réalise que les promesses ne se concrétisent pas, elle décide de saisir la justice.



L’enquête permet alors de remonter jusqu’au prétendu marabout installé à Mbour.



La découverte est particulièrement brutale : derrière le faux guérisseur se cachait son propre neveu, celui-là même qui lui avait recommandé ses « services ».



Au total, près de 10 millions de FCFA auraient été remis au mis en cause.



Devant le Tribunal de grande instance de Mbour, M. Ba ne cherche pas, selon le journal, à nier les faits.



Il reconnaît avoir reçu les sommes versées par sa tante et explique les avoir utilisées à des fins personnelles.



Le procureur de la République a requis contre lui une peine d’un an d’emprisonnement ferme ainsi qu’une amende de 100 000 FCFA.



La partie civile réclame, de son côté, le remboursement intégral de l’argent.



Le Tribunal doit rendre sa décision le 28 juillet prochain.



Selon les éléments de l'affaire, les faits remontent au mois de mai. Après le remariage de S. Ba avec un ressortissant français, son neveu, M. Ba, lui conseille de consulter un prétendu marabout établi à Kaolack afin de préserver son union grâce à des prières et des protections mystiques.



Pour rendre son stratagème crédible, le prévenu quitte Dakar pour s'installer à Mbour. Il change d'identité et se présente à sa tante sous le nom de K. Ba, se faisant passer pour un guérisseur. À travers des appels téléphoniques, il multiplie les demandes d'argent destinées, selon lui, à financer des talismans, des bains mystiques et divers rituels.



Convaincue de la sincérité du marabout, la victime effectue plusieurs versements. Au fil des semaines, les sommes réclamées augmentent. Le faux marabout lui demande notamment 250 000 FCFA pour acquérir une prétendue bague en argent aux pouvoirs extraordinaires, censée faire d'elle l'une des femmes les plus riches de sa génération.



Mais la bague ne sera jamais livrée et les promesses ne se réaliseront jamais. Face à cette situation, S. Ba décide de porter plainte.



Les investigations permettent alors aux enquêteurs de découvrir que le mystérieux marabout n'est autre que son propre neveu, celui-là même qui lui avait recommandé de consulter ce prétendu guide spirituel.



À la barre, M. Ba reconnaît les faits. Il admet avoir encaissé les sommes versées par sa tante et confesse les avoir utilisées pour ses besoins personnels.



Le parquet a requis un an d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende de 100 000 FCFA contre le prévenu. De son côté, la partie civile réclame le remboursement intégral des près de 10 millions de FCFA qu'elle affirme avoir perdus.



Le Tribunal de grande instance de Mbour rendra son verdict le 28 juillet 2026.

