Le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a tenu une session ce mercredi 22 juillet 2026, sous la présidence du recteur, le professeur Alioune Badara Kandji.

À l’issue de cette réunion, les principales dates du calendrier universitaire 2026-2027 ont été arrêtées. Les vacances universitaires débuteront le 31 juillet 2026, tandis que la rentrée est prévue le 15 octobre 2026.

Le Conseil a également fixé la période des inscriptions et réinscriptions. Elles s’ouvriront le 1er septembre 2026 et prendront fin au plus tard le 31 mars 2027.

Afin de permettre la finalisation de certaines activités pédagogiques, plusieurs établissements de l’université pourront poursuivre les enseignements jusqu’au 10 août 2026.

Au cours de cette session, le Conseil académique a aussi adopté plusieurs textes réglementaires relatifs à la gouvernance, au fonctionnement et à la vie institutionnelle de l’UCAD. Ces dispositions portent notamment sur l’organisation de certaines instances, le renforcement de la gouvernance de la recherche ainsi que la consolidation du cadre juridique, administratif et académique de l’université.