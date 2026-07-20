Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assuré que des mesures seront prises pour répondre aux préoccupations exprimées par les populations et recensées dans le rapport 2025 du Médiateur de la République. Il s’est exprimé mercredi au Palais présidentiel lors de la réception du rapport annuel de l’institution.

Le chef de l’État a indiqué que les difficultés relevées au cours des tournées régionales du Médiateur ont été prises en compte par les autorités. Il a annoncé que des instructions seront données afin d’assurer leur prise en charge effective.

Les préoccupations concernent notamment l’accès des femmes au foncier rural, la réalisation d’infrastructures routières, l’amélioration des équipements sanitaires ainsi que le financement des petites et moyennes entreprises.

Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur la nécessité de mobiliser les ressources de l’État pour améliorer l’accès aux services sociaux de base, en accordant une attention particulière aux besoins des zones rurales. Il a assuré qu’il veillera à l’implication de l’administration territoriale dans cette démarche.

Le Médiateur de la République, Demba Kandji, a remis au chef de l’État un rapport comportant 26 recommandations portant notamment sur les réformes institutionnelles, les droits des citoyens, les conditions de détention et la modernisation de l’administration.

Le président de la République a salué les propositions visant à améliorer les conditions de détention, notamment celles relatives à la suppression des fouilles intrusives et à la réduction de la surpopulation carcérale, estimant qu’elles sont en cohérence avec les orientations récentes du gouvernement.

Il a aussi relevé l’intérêt des recommandations concernant le Conseil constitutionnel, notamment celles portant sur l’évolution de ses missions et l’ouverture d’un contrôle de constitutionnalité accessible aux citoyens. Enfin, il a plaidé pour un renforcement du rayonnement international de la Médiature et salué son rôle dans la formulation de propositions de réformes.

De son côté, Demba Kandji a rappelé l’importance de la médiation institutionnelle dans la prévention et le règlement des conflits. Il a également mis en avant les progrès réalisés dans la modernisation de l’administration grâce à la digitalisation des services publics, qui contribue selon lui à rapprocher davantage l’administration des citoyens.