Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce lundi à Ngabou, dans le département de Mbacké, à la pose de la première pierre de l’Hôpital international Jalibatoul Marakhib Hijama-Touba. Ce projet privé représente un investissement de 32 milliards de francs CFA.

Lors de la cérémonie, le chef de l’État a salué cette initiative portée par des investisseurs sénégalais. Il a estimé qu’elle s’inscrit dans les objectifs de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, notamment en matière de développement du capital humain et de coopération entre les secteurs public et privé.

Le président a également insisté sur la nécessité d’adapter les infrastructures sanitaires à la croissance démographique de Touba. Il a rappelé la volonté de l’État de soutenir les investissements privés dans le domaine de la santé, tout en évoquant les réformes engagées pour améliorer l’organisation du système sanitaire.

Les promoteurs du projet ont indiqué que le futur établissement proposera des soins spécialisés dans plusieurs domaines, notamment les urgences, la chirurgie, la cardiologie, la cancérologie, la santé de la mère et de l’enfant, l’imagerie médicale, les analyses biologiques ainsi que la médecine physique et la réadaptation fonctionnelle. Le développement de la chirurgie ambulatoire et mini-invasive est également prévu.

Selon les responsables du projet, cette nouvelle infrastructure contribuera à renforcer l’offre de soins dans la région de Diourbel, à réduire les évacuations médicales et à améliorer l’attractivité du Sénégal dans le secteur de la santé. Sa réalisation devrait aussi favoriser la création d’emplois qualifiés et soutenir le développement économique et social de la zone.