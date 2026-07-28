Les éléments de la Police des frontières de Moussala ont réalisé une importante saisie de drogue ce week-end dans le village aurifère de Yillimalo, situé dans la commune de Missirah Sirimana, département de Saraya.
Au cours de cette opération, les forces de l'ordre ont récupéré 116 kilogrammes de chanvre indien destinés à être introduits sur le territoire sénégalais. Face à l'intervention des policiers, les trafiquants ont abandonné leur cargaison avant de prendre la fuite en traversant le fleuve pour rejoindre le Mali.
Cette opération s'inscrit dans le cadre des actions menées par les autorités pour lutter contre le trafic de stupéfiants le long de la frontière entre le Sénégal et le Mali.
Une enquête a été ouverte afin d'identifier les personnes impliquées et de démanteler le réseau à l'origine de cette tentative d'acheminement de drogue.
Au cours de cette opération, les forces de l'ordre ont récupéré 116 kilogrammes de chanvre indien destinés à être introduits sur le territoire sénégalais. Face à l'intervention des policiers, les trafiquants ont abandonné leur cargaison avant de prendre la fuite en traversant le fleuve pour rejoindre le Mali.
Cette opération s'inscrit dans le cadre des actions menées par les autorités pour lutter contre le trafic de stupéfiants le long de la frontière entre le Sénégal et le Mali.
Une enquête a été ouverte afin d'identifier les personnes impliquées et de démanteler le réseau à l'origine de cette tentative d'acheminement de drogue.