Saraya : 116 kg de chanvre indien interceptés près de la frontière avec le Mali

Rédigé le Mardi 28 Juillet 2026 à 09:39 | Lu 87 fois Rédigé par Rédaction

La Police des frontières a saisi 116 kg de chanvre indien à Yillimalo, dans le département de Saraya. Une enquête est en cours pour identifier les trafiquants.