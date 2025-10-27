Hommage national : Bassirou Diomaye Faye salue le parcours exemplaire d’Amadou Mahtar Mbow, de l’école coranique à l’Unesco





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage à Amadou Mahtar Mbow, soulignant que la trajectoire de cet intellectuel et homme de culture sénégalais, de l’école coranique à l’Unesco, demeure une source d’inspiration pour le Sénégal et pour l’Afrique.



Dans son discours prononcé mardi, lors de la cérémonie d’hommage national dédiée à M. Mbow, décédé en septembre 2024 à l’âge de 103 ans, le chef de l’État a rappelé le rôle déterminant qu’a joué le défunt dans la promotion du savoir, de la culture et de la dignité africaine.



“De l’excellence de son daara d’enfance, véritable lieu de discipline, à l’école sénégalaise, il a bâti les fondements de sa foi, la rigueur du savoir et la sagesse des anciens”, a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Le président est revenu sur le parcours exceptionnel de celui qui fut le premier Africain à diriger l’Unesco, insistant sur son engagement moral et politique au service de l’humanité.



Évoquant son passage dans l’armée française durant la Seconde Guerre mondiale, M. Faye a rappelé que cette expérience avait forgé chez lui la conviction que la liberté n’est pas un privilège, mais un impératif moral.



À la tête de l’Unesco, Amadou Mahtar Mbow s’est illustré, selon le président, comme “le porte-étendard des peuples privés de voix et de reconnaissance”, incarnant un leadership profondément humaniste et visionnaire.



Bassirou Diomaye Faye a conclu en appelant les intellectuels africains à poursuivre cette œuvre en faisant entendre la voix du continent dans un monde encore marqué par les fractures héritées de la colonisation.

