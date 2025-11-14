Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Hommage à Secka: ' Grande nuit du Cayor' au Sams Prestige organisée par Omar Sèye SeyeLatyr


Rédigé le Samedi 15 Novembre 2025 à 20:36 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le 15 novembre, le Sams Prestige accueillera une soirée exceptionnelle en hommage à Secka, la légende de Thiès.


Hommage à Secka à Thiès | Soirée au Sams Prestige le 15 novembre avec Omar Sèye Latyr, chef d’orchestre

Hommage à Secka: ' Grande nuit du Cayor' au Sams Prestige organisée par Omar Sèye SeyeLatyr

L’événement est organisé par Omar Sèye Latyr, patron de presse et membre du groupe Super Royal Band, en collaboration avec le Ministère de la Culture.

Amis, proches, artistes et admirateurs se réuniront pour célébrer la vie, l’engagement et l’héritage de Secka, un homme dont le nom restera gravé dans le cœur de toute une ville.

Participez à cette soirée unique et partagez cet hommage pour inspirer les générations futures.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags