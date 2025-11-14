Hommage à Secka: ' Grande nuit du Cayor' au Sams Prestige organisée par Omar Sèye SeyeLatyr

L’événement est organisé par Omar Sèye Latyr, patron de presse et membre du groupe Super Royal Band, en collaboration avec le Ministère de la Culture.



Amis, proches, artistes et admirateurs se réuniront pour célébrer la vie, l’engagement et l’héritage de Secka, un homme dont le nom restera gravé dans le cœur de toute une ville.



Participez à cette soirée unique et partagez cet hommage pour inspirer les générations futures.

