Homicide à Keur Mbaye Fall : enquête ouverte après la mort de Bintou Guèye

Rapidement, les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux et ont interpellé le mari, considéré comme le principal suspect dans cette affaire. Il a été placé en garde à vue, tandis qu’une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette mort tragique.



Le corps de Bintou Guèye a été transporté à la morgue de l’hôpital de Thiaroye pour les besoins des constatations médico-légales.

Les autorités policières insistent sur la nécessité de laisser l’enquête suivre son cours, afin de faire toute la lumière sur ce drame familial.

Le quartier de Keur Mbaye Fall, secoué par ce décès, exprime son incompréhension et sa tristesse.

Les voisins et connaissances de la famille déplorent la prolifération des violences conjugales et appellent à une plus grande vigilance des autorités pour prévenir de tels drames.

Cette affaire rappelle tristement que les violences au sein des familles restent un problème préoccupant dans la région. Les autorités et associations de défense des droits des femmes appellent à signaler tout comportement violent et suspect afin d’éviter de nouvelles tragédies.

Selon les premières informations relayées par les forces de l’ordre, la victime a été touchée par une arme à feu dans des circonstances qui restent encore à clarifier. Les voisins ont décrit une scène de panique et de désolation. La victime, âgée d’une quarantaine d’années, vivait avec son mari dans la résidence où s’est produit l’incident.