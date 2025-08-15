Hivernage meurtrier à Tambacounda : cinq décès enregistrés après les pluies du 14 août

L’hivernage 2025 s’avère particulièrement dramatique dans la région de Tambacounda, où cinq décès ont été enregistrés en quelques jours, à la suite des pluies diluviennes du 14 août. Deux drames supplémentaires sont survenus dans la nuit du samedi 16 août.



À Tambacounda, Ibrahima Diallo, un jeune Guinéen de 18 ans, gérant d’une boutique au quartier Afia, est décédé par électrocution après avoir manipulé une rallonge tombée dans l’eau. Son tuteur, Mouhamadou Diallo, qui a tenté de lui porter secours, n’a pas pu le sauver. Le corps a été transféré dans son village natal en Guinée après son passage au district sanitaire.



Le même week-end, à Sinthiou Mamoudou (commune de Sinthiou Malème), un autre jeune de 18 ans, Alassane Konté, cultivateur, s’est noyé dans un marigot alors qu’il accompagnait des enfants au pâturage. Malgré l’intervention rapide des habitants et des sapeurs-pompiers, il était trop tard. Son corps a été acheminé à la morgue du Centre hospitalier régional de Tambacounda. Une enquête est ouverte.



Ces drames s’ajoutent à ceux déjà causés par les inondations du 14 août : une femme de 62 ans à Médina Coura, un enfant de 4 ans à Loffé et un charbonnier à Bandiagara (Koumpentoum). La région reste fortement exposée aux risques liés aux intempéries, soulignant l’urgence de mesures de prévention et de sécurité renforcées.



dakaractu

