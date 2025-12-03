Hann Maristes sous emprise du trafic : six dealers interpellés, 95 cornets saisis

L’opération, menée à l’issue d’un travail de renseignement et de surveillance minutieux, s’est soldée par l’interpellation de six individus, parmi lesquels deux étudiants, ainsi que par la saisie de 95 cornets de chanvre indien.



Les personnes arrêtées ont été identifiées comme S. N., maçon domicilié aux Maristes, O. Touré, livreur résidant dans le même quartier, S. M. Kane, électricien également domicilié aux Maristes, M. Faye, livreur habitant la zone, ainsi que deux étudiants : S. N., domicilié aux Maristes, et S. F., résidant à Grand Mbao.



Tous ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et trafic de drogue, selon des sources proches de l’enquête.



L’intervention fait suite à un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau structuré de vente de drogue dans le secteur des Maristes. En réaction, les gendarmes ont mis en place une planque et conduit plusieurs jours de surveillance discrète, permettant d’observer des allers-retours suspects et d’identifier progressivement les vendeurs ainsi que leurs clients.



Les investigations ont révélé un mode opératoire ingénieux : les trafiquants enterraient un sachet plastique contenant les cornets de chanvre indien dans un endroit précis. Ils restaient ensuite à distance de la cache. À chaque arrivée d’un client, l’un d’eux se rendait sur les lieux pour déterrer un cornet et procéder à la transaction à un point convenu.



Après avoir formellement identifié les suspects, les gendarmes ont déclenché une intervention ciblée et musclée, conduisant à l’arrestation des six individus. Les fouilles corporelles, ainsi que celle de la cache, ont permis la saisie de 95 cornets de chanvre indien.



Entendus sur procès-verbal, la majorité des mis en cause ont reconnu les faits, invoquant des difficultés financières pour justifier leur implication dans le trafic. En revanche, S. N. et S. M. Kane ont tenté de nier toute participation, malgré leur identification formelle lors des déplacements répétés entre la cache et les clients.



Au terme de l’enquête, les six suspects ont été déférés hier vendredi devant le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, où ils devront répondre des faits qui leur sont reprochés.

