Habib Diallo fait son retour chez les Lions pour remplacer Boulaye Dia blessé

L’équipe nationale du Sénégal enregistre un renfort de dernière minute. Le sélectionneur Pape Thiaw a convoqué Habib Diallo, attaquant du FC Metz, pour remplacer Boulaye Dia, blessé lors du match opposant la Lazio à Torino ce week-end.



Arrivé ce lundi matin à Juba, au Soudan du Sud, Habib Diallo a immédiatement rejoint le groupe des Lions en pleine préparation pour la rencontre du 10 octobre face au pays hôte. Ce retour met fin à une absence prolongée de l’international sénégalais, qui n’avait plus porté le maillot national depuis mars 2025.



Après avoir quitté l’Arabie Saoudite cet été pour revenir à Metz, son club formateur, Diallo a retrouvé son meilleur niveau. Ses récentes performances en Ligue 1 française ont convaincu le staff technique de lui offrir une nouvelle chance dans la Tanière.



Le joueur de 29 ans espère profiter de cette opportunité pour se repositionner dans la hiérarchie offensive de l’équipe, alors que le Sénégal poursuit sa campagne qualificative. Après le déplacement à Juba, les Lions affronteront la Mauritanie, le 14 octobre, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Pour Habib Diallo, ce rappel représente bien plus qu’un retour : c’est l’occasion de regagner la confiance du public et de réaffirmer son rôle au sein de la sélection nationale.

