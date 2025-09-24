Diourbel : inquiétude grandissante face à la prolifération des chiens errants

Les habitants du centre-ville de Diourbel expriment leur vive inquiétude face à la présence croissante de chiens errants qui envahissent les rues à la nuit tombée. Ces animaux, souvent en groupe, fouillent les ordures et s’en prennent parfois aux passants, suscitant la peur parmi la population.



Près de la station régionale de la RTS, un veilleur de nuit raconte que ces chiens apparaissent dès que le calme s’installe. « Ils fouillent les poubelles et courent derrière les gens. C’est devenu un vrai problème », déplore-t-il, appelant à une intervention rapide des autorités locales.



Sur la place publique, en face de la gouvernance, d’autres habitants dénoncent également l’inaction des services municipaux. Certains réclament même une opération d’abattage, craignant qu’un accident ne survienne. Une passante confie : « On évite de sortir tard le soir, ces chiens font peur quand ils aboient en groupe. »



Cette inquiétude s’accentue alors que les services vétérinaires rappellent les risques liés à la rage, une maladie transmise par morsure. À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée le 28 septembre, les autorités sanitaires ont réaffirmé que la vaccination des chiens reste obligatoire.



Le 3 octobre, les autorités locales, les services techniques et les acteurs régionaux se sont réunis pour étudier les mécanismes de lutte contre la maladie. La directrice régionale de l’Élevage a insisté sur la vaccination des chiens et des professionnels de santé exposés, ainsi que sur le contrôle des chiens errants.



De son côté, un vétérinaire de la ville a appelé à une mise à disposition suffisante de vaccins afin de permettre une vaccination systématique des animaux et de réduire les risques d’infection au sein de la population.

