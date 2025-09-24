Kanel : les eaux du fleuve Sénégal inondent plusieurs villages du Dandé Mayo

Les eaux du fleuve Sénégal, issues des lâchers du barrage de Manantali, progressent rapidement vers les villages du Dandé Mayo sud dans le département de Kanel, avec un courant très puissant. Cette montée des eaux a submergé plusieurs pistes latéritiques et inondé des habitations, selon le préfet Cheikh Ahmadou Ndoye.



La piste Waoundé-Gassembery, notamment à hauteur du village de Balel, a été envahie, tandis que d’autres zones comme Padalal font face à un risque accru d’inondation. À Adabéré, les eaux ont atteint une zone habitée par des éleveurs, et la route de Gourel Dara est désormais impraticable, coupant l’accès aux localités de Lobaly, Adabéré et Dembancané.



La situation est similaire à Mayel Kadié, où la route est totalement coupée. Les déplacements ne se font plus que par pirogue ou charrette. À Odobéré, la piste reliant le village à Dolol a également été envahie par les eaux.



Pour faciliter la mobilité et renforcer la sécurité, 200 gilets de sauvetage ont été distribués aux piroguiers pour le transport fluvial entre 8h et 19h. Le sous-préfet de Orkadiéré, Cheikh Tidiane Oumar Camara, prévoit aussi le déploiement d’une pirogue et de gilets supplémentaires à Gourel Dara.



En cas d’aggravation, les bâtiments administratifs seront mis à disposition pour reloger les sinistrés. Le préfet a par ailleurs recommandé la présence continue des sapeurs-pompiers à Mayel Kadié pour prévenir tout risque de noyade ou chavirement.



Enfin, il a salué la mobilisation des habitants de Dembancané, qui ont érigé une diguette en sacs de sable pour tenter de contenir la montée des eaux.



