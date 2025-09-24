Les internationaux sénégalais brillent en Europe : Iliman Ndiaye, Sima et Mbaye Diagne buteurs





Ce week-end, plusieurs footballeurs sénégalais se sont distingués dans leurs clubs respectifs à l’étranger. Parmi eux, Iliman Ndiaye, Mbaye Diagne, Abdallah Sima, Oumar Diouf, Issa Soumaré, Rassoul Ndiaye et Mbaye Niang ont tous trouvé le chemin des filets, tandis que Pape Gueye et Ismaïla Sarr se sont illustrés par leurs passes décisives.



Premier League : duel entre Ndiaye et Sarr

Lors de la 7e journée de Premier League, Everton d’Iliman Ndiaye (8e) affrontait Crystal Palace d’Ismaïla Sarr (6e). Sarr a offert la passe décisive sur l’ouverture du score signée Daniel Munoz, avant que Ndiaye n’égalise sur pénalty à la 76e minute. Everton a finalement arraché la victoire dans le temps additionnel (2-1), infligeant à Palace sa première défaite de la saison.



De son côté, Pape Matar Sarr (Tottenham, 4e) a contribué à la victoire de son équipe face à Leeds (2-1). En revanche, El Hadji Malick Diouf et West Ham (19e) continuent leur série difficile après une troisième défaite consécutive.



Ligue 1 : Sima offre la victoire à Lens, Le Havre efficace

En France, Abdallah Sima (Lens, 6e) a inscrit son premier but avec son nouveau club. Entré en jeu à la 82e minute contre Auxerre, il a marqué le but du succès (2-1) à la 96e minute. Son dernier but en club remontait au 27 avril 2025 sous les couleurs de Brest.



Issa Soumaré et Rassoul Ndiaye, tous deux joueurs du Havre, se sont également distingués en marquant chacun un but contre Rennes (2-2), entraîné par l’ancien international sénégalais Habib Bèye.



Belgique : Oumar Diouf en pleine forme

En Challenger Pro League belge, Oumar Diouf (RFC Liège, 6e) a signé sa sixième réalisation de la saison lors de la large victoire contre Genk-23 (5-0). Il a également délivré une passe décisive sur le troisième but. L’attaquant de 22 ans, actuellement meilleur buteur de son club, continue d’impressionner.

Son compatriote El Hadji Seck (Gent) a lui aussi marqué face à Club Brugge-23.



Espagne et France : Pape Gueye et Dame Gueye passeurs

En Liga, Pape Gueye (Villarreal, 3e) a offert une passe décisive sur l’unique but de son équipe face au Real Madrid (1-3). En Ligue 2 française, Dame Gueye (Le Mans) a également délivré une passe sur le match nul contre Troyes (2-2).



Turquie : Diagne et Niang en réussite

En deuxième division turque, Mbaye Diagne poursuit sa belle série avec Amedspor. Auteur d’un doublé contre Keciorengucu, il porte son total à huit buts cette saison, malgré un pénalty manqué.

Dans l’élite turque, Mbaye Niang s’est également illustré avec Genclerbirligi en inscrivant un but sur pénalty et en délivrant une passe décisive. L’ancien joueur de la Sampdoria dispute là son cinquième match de la saison.



