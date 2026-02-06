Habib Beye nommé entraîneur principal de l’Olympique de Marseille





L’ancien international sénégalais Habib Beye a été nommé entraîneur principal de l’Olympique de Marseille (OM) pour une durée de 18 mois, a annoncé le club phocéen sur ses réseaux sociaux.



Cette nomination marque le retour de l’ex-capitaine marseillais au sein d’un club où il a évolué comme joueur entre 2003 et 2007. L’OM, neuf fois champion de France, mise ainsi sur un ancien de la maison pour diriger son équipe première.



Initialement empêché de s’engager avec Marseille en raison d’un litige contractuel avec le Stade Rennais FC, Habib Beye a reçu sa notification officielle de licenciement mercredi après-midi. Cette décision est intervenue quelques heures après l’annonce de la nomination de Franck Haise au poste d’entraîneur principal du club breton. Devenu libre de tout engagement, il a ainsi pu finaliser son arrivée à Marseille.



Avec cette signature, Habib Beye devient l’un des rares techniciens sénégalais à avoir dirigé successivement deux clubs de l’élite française.



Actuellement quatrième du classement de Ligue 1 après 22 journées, l’OM disputera son prochain match vendredi à 19h45 sur la pelouse du Stade Brestois 29.



Ancien latéral droit de l’équipe nationale du Sénégal entre 2001 et 2008, Habib Beye a participé à la Coupe du monde de football 2002 ainsi qu’aux Coupes d’Afrique des nations 2002, 2004, 2006 et 2008.



Il a débuté sa carrière professionnelle en 1998 au RC Strasbourg avant de rejoindre l’Olympique de Marseille. Il a ensuite évolué en Angleterre à Newcastle United, Aston Villa et Doncaster Rovers, avant de mettre un terme à sa carrière de joueur.



Après sa reconversion comme consultant sportif à la télévision, il entame une carrière d’entraîneur au Red Star FC (2021-2024), qu’il mène à la montée en Ligue 2, puis au Stade Rennais en Ligue 1 entre janvier 2025 et février 2026.

