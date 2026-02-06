Kaffrine : Décès de l’adjointe au maire Astou Ba après trois mois de coma

Ces heurts avaient éclaté à Kaffrine lors d’une cérémonie officielle de remise de clés de salles de classe réhabilitées dans le cadre du programme Promovilles, dans les écoles 3 et 4 de la commune. Selon les témoignages, l’incident a débuté à l’école 4 avant de dégénérer à l’école 3, où des jeunes affiliés aux camps du maire Abdoulaye Saydou Sow (opposition) et du parti Pastef (pouvoir) s’étaient violemment affrontés.





Originaire de Kaffrine et enseignante de profession, Astou Ba était reconnue pour son engagement en faveur de la collectivité territoriale et son dévouement au service de la population.





La communauté locale et les autorités municipales déplorent la perte d’une figure engagée et promettent de poursuivre son œuvre en mémoire de son engagement.

