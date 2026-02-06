Menu
L'Actualité au Sénégal

Kaffrine : Décès de l’adjointe au maire Astou Ba après trois mois de coma


Rédigé le Jeudi 19 Février 2026 à 10:37 | Lu 53 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Astou Ba, adjointe au maire de la commune de Kaffrine chargée des affaires sociales, est décédée mercredi, selon des sources proches de la municipalité. La défunte aurait succombé aux suites des blessures qu’elle avait subies lors d’échauffourées survenues en novembre dernier.


Kaffrine : Décès de l’adjointe au maire Astou Ba après trois mois de coma

Ces heurts avaient éclaté à Kaffrine lors d’une cérémonie officielle de remise de clés de salles de classe réhabilitées dans le cadre du programme Promovilles, dans les écoles 3 et 4 de la commune. Selon les témoignages, l’incident a débuté à l’école 4 avant de dégénérer à l’école 3, où des jeunes affiliés aux camps du maire Abdoulaye Saydou Sow (opposition) et du parti Pastef (pouvoir) s’étaient violemment affrontés.
 

Originaire de Kaffrine et enseignante de profession, Astou Ba était reconnue pour son engagement en faveur de la collectivité territoriale et son dévouement au service de la population.
 

La communauté locale et les autorités municipales déplorent la perte d’une figure engagée et promettent de poursuivre son œuvre en mémoire de son engagement.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 19 Février 2026 - 11:43 Article n°13125

Jeudi 19 Février 2026 - 11:42 Nouvelle Arrestation dans l’Affaire Goordjiguène : Décryptage Exclusif dans notre Émission

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags