Sécurité routière : 2 500 bodycams bientôt déployées pour lutter contre la corruption

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a annoncé l’introduction prochaine de 2 500 bodycams (caméras piétons) au sein des unités des forces de sécurité chargées de la régulation de la circulation.

Selon lui, cette mesure vise à renforcer la lutte contre la corruption routière et à prévenir les bavures policières.

« À mon arrivée, j’ai demandé que toutes les unités engagées dans la circulation soient dotées de bodycams. Nous en avons commandé 2 500, qui seront livrées incessamment », a déclaré le ministre.

Il s’exprimait mercredi devant les députés lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale du Sénégal, consacrée à l’examen d’un projet de loi visant à professionnaliser davantage le secteur de la sécurité privée.

Le ministre a par ailleurs indiqué que son département dispose déjà de plus de 200 PDA (Personal Digital Assistant), des appareils portables intégrant des fonctions informatiques et de communication, utilisés dans le cadre de la lutte contre la corruption.

D’après lui, ces dispositifs permettent de limiter les contacts directs entre les agents et les contrevenants, les paiements des amendes étant directement versés au compte du Trésor public, garantissant ainsi davantage de transparence.

La police et la gendarmerie bénéficieront également de ces caméras piétons, a assuré le ministre, précisant avoir saisi le ministère des Finances à ce sujet.

Convaincu de l’efficacité de ces outils, Mouhamadou Bamba Cissé estime que leur utilisation contribuera à réduire significativement la corruption sur les routes, les auteurs d’infractions étant désormais filmés lors des contrôles.