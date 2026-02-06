Grève estudiantine : le Rectorat de l’UIDT met en garde contre les délogements d’élèves

Des perturbations dans le déroulement des enseignements ont été constatées mardi 17 février 2026 dans plusieurs collèges et lycées du Sénégal. Le Rectorat de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) attribue ces dysfonctionnements au mot d’ordre de grève de 72 heures lancé par les amicales d’étudiants des universités publiques.

Face à cette situation, le recteur de l’institution, le professeur Mamadou Babacar Ndiaye, a publié une note de service afin d’alerter la communauté universitaire sur les conséquences potentielles de telles actions.

Dans ce document, il prévient que tout étudiant impliqué dans des opérations de délogement d’élèves sera traduit devant le conseil de discipline et s’exposera à des sanctions conformément aux règlements en vigueur.

Le recteur appelle par ailleurs l’ensemble des acteurs concernés à faire preuve de responsabilité et de maturité, dans le but d’éviter toute escalade ou situation préjudiciable au bon fonctionnement des établissements scolaires et universitaires.