Décès d’un étudiant à l’UCAD : les organisations médicales exigent une enquête indépendante

Le monde médical estudiantin sénégalais est en deuil après le décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de chirurgie dentaire à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Dans un communiqué conjoint signé par plusieurs organisations représentant les internes, médecins, pharmaciens et étudiants des facultés de médecine du pays, les signataires dénoncent officiellement les circonstances de sa mort.

Selon le communiqué, de violents affrontements ont éclaté le lundi 9 février 2026 sur le campus de l’université. Abdoulaye Ba se trouvait dans sa chambre au moment des faits et aurait, d’après les éléments communiqués par le Procureur de la République, chuté du quatrième étage du pavillon où il résidait. Plusieurs autres étudiants ont été grièvement blessés et d’importants dégâts matériels ont été enregistrés.

Tout en refusant de tirer des conclusions hâtives, les organisations signataires affirment qu’« un jeune étudiant est mort dans un contexte qui engage nécessairement des responsabilités ». Elles estiment que celles-ci devront être établies par les juridictions compétentes.

Elles réclament ainsi l’ouverture d’une enquête indépendante, exhaustive et crédible afin de situer les responsabilités à tous les niveaux. Elles exigent également que justice soit rendue avec rigueur à l’encontre de toute personne impliquée, directement ou indirectement, dans les circonstances ayant conduit au décès de l’étudiant. Appel à une journée noire En signe de deuil, de solidarité et de protestation, les organisations appellent à une journée noire de 24 heures, prévue le jeudi 19 février 2026 sur l’ensemble du territoire national.

Dans les structures hospitalières, seuls les services d’urgence resteront opérationnels, conformément au principe de continuité des soins. Dans les facultés et UFR, une cessation totale des activités pédagogiques — cours, stages, travaux pratiques, travaux dirigés et évaluations — sera observée.