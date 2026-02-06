Menu
HLM Grand Yoff : trois individus interpellés pour une tentative de vol ciblée


Rédigé le Mardi 10 Février 2026 à 11:33 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une tentative de vol bien préparée a été déjouée aux HLM Grand Yoff.
Trois individus ont été interpellés alors qu’ils tentaient de forcer l’accès à un commerce.
Les faits se sont déroulés en pleine nuit.


Selon des sources sécuritaires, les suspects étaient en train de scier les cadenas du magasin. Le commerce visé n’avait pas été choisi au hasard.
Il contenait des marchandises jugées particulièrement lucratives.
 

Alertés par des riverains, les forces de l’ordre sont intervenues rapidement. Les trois individus ont été surpris en flagrant délit.
Ils n’ont opposé aucune résistance lors de leur arrestation.
 

Une fouille a permis de retrouver sur eux des outils servant à forcer les cadenas. Placés en garde à vue, les suspects ont reconnu leur présence sur les lieux.
Ils seraient impliqués dans d’autres tentatives similaires.
 

Cette affaire a ravivé l’inquiétude chez les commerçants du quartier. Beaucoup disent se sentir de plus en plus exposés.
Ils réclament un renforcement des patrouilles nocturnes.
 

Les mis en cause seront déférés devant le parquet. Ils devront répondre de tentative de vol.
Les autorités appellent à la vigilance citoyenne pour lutter contre la délinquance.



Lat Soukabé Fall

