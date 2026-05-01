Guinaw Rail : disparition de 7 millions FCFA dans une tontine, les cotisants en colère

Selon les premiers témoignages recueillis auprès des participants, un montant estimé à près de 7 millions de francs CFA aurait disparu des caisses de la tontine. Une somme constituée progressivement grâce aux cotisations régulières de plusieurs familles du quartier, qui comptaient sur ce système d’épargne pour réaliser des projets personnels et professionnels.





La gérante de la tontine avance pour sa part la thèse d’un cambriolage survenu à son domicile. Elle affirme que des individus non identifiés se seraient introduits chez elle et auraient emporté l’intégralité des fonds conservés. Une version qui n’a toutefois pas convaincu une grande partie des cotisants.





Dans le quartier de Guinaw Rail, les réactions sont vives. Plusieurs membres de la tontine disent avoir du mal à croire à un simple vol, évoquant des incohérences dans les explications fournies et l’absence de preuves matérielles du cambriolage allégué.





Certains participants assurent que les montants collectés étaient soigneusement enregistrés et que la gestion quotidienne de la tontine ne laissait jusqu’ici apparaître aucune irrégularité visible. D’autres, en revanche, estiment que des retards de distribution et des changements récents dans la gestion auraient dû alerter plus tôt.





Face à la montée de la colère, des discussions parfois tendues ont éclaté entre les cotisants et la gérante. Plusieurs familles réclament désormais des explications claires et la restitution des fonds, estimant que leurs économies représentent des années de sacrifices.





Les tensions ont également conduit certains habitants à solliciter l’intervention des autorités locales afin d’éviter que la situation ne dégénère davantage. Une enquête a été annoncée pour faire la lumière sur la disparition de cette somme importante et déterminer s’il s’agit d’un vol réel ou d’un éventuel détournement.





Les enquêteurs devront notamment vérifier les déclarations de la gérante, examiner les conditions de conservation de l’argent et recueillir les témoignages des différents membres de la tontine. Des éléments matériels, s’ils existent, seront également analysés pour reconstituer le déroulement des faits.





En attendant les conclusions de l’enquête, l’affaire continue d’alimenter les débats dans le quartier, où de nombreux habitants appellent au calme tout en espérant une résolution rapide afin de restaurer la confiance autour des systèmes d’épargne communautaire, très répandus dans la zone.

