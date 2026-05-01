Casamance : les forces armées frappent les réseaux opérant en forêt

Selon des informations issues de sources sécuritaires, les unités déployées sur le terrain ont conduit des patrouilles coordonnées dans des secteurs difficilement accessibles, où des réseaux clandestins seraient actifs depuis un certain temps. Ces zones boisées servent souvent de refuge à des activités échappant au contrôle des autorités.





Au cours de ces interventions, plusieurs installations illégales ont été localisées puis démantelées. Les militaires ont procédé à la destruction systématique de ces sites, utilisés pour des activités interdites, dont la nature exacte n’a pas été entièrement détaillée par les autorités compétentes.





Du matériel exploité dans le cadre de ces opérations clandestines a également été saisi. Les forces engagées sur le terrain ont récupéré divers équipements jugés sensibles, qui ont été placés sous contrôle en vue d’analyses et d’enquêtes approfondies.





Les autorités militaires indiquent que ces actions s’inscrivent dans une dynamique de sécurisation progressive de la région. L’objectif affiché est de réduire l’influence de groupes ou de réseaux opérant en marge de la légalité dans les zones forestières reculées.





Casamance reste en effet une zone stratégique où les enjeux de sécurité sont étroitement liés à la stabilité locale, à la protection des populations et à la préservation de l’ordre public.





Dans cette optique, les forces engagées poursuivent une stratégie basée sur la surveillance accrue, les opérations de ratissage et la neutralisation des points d’activité suspectés d’alimenter l’insécurité dans certaines localités.





Des habitants de certaines zones rurales expriment régulièrement des attentes fortes en matière de retour complet à la stabilité, notamment pour permettre le développement économique et la circulation plus sûre dans les axes forestiers et villages isolés.





Cette nouvelle phase d’opérations militaires s’inscrit donc dans une approche plus large visant à consolider durablement la sécurité en Casamance, tout en réduisant progressivement les activités clandestines qui perturbent encore l’équilibre de la région.

