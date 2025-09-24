Guerre en Ukraine : Une attaque de drone russe fait au moins un mort et trente blessés

Le fait du jour

Une attaque de drone russe sur la gare de Chostka, située dans la région de Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine, a fait au moins un mort et blessé au moins 30 personnes, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qualifiant cet acte de « barbare ».



L’armée russe a ciblé à plusieurs reprises les infrastructures ferroviaires ukrainiennes depuis l’invasion du pays en février 2022. « A l’heure actuelle, nous savons qu’il y a au moins 30 victimes », incluant des passagers et des employés des chemins de fer, a-t-il ajouté sur le réseau social X, dans un message accompagné d’une vidéo montrant un wagon de train déformé, enflammé, avec du métal tordu et des vitres brisées. « Les Russes ne pouvaient pas ignorer qu’ils frappaient des civils », a-t-il ajouté. Le site se trouve à environ 50 kilomètres de la frontière russe.



Une vague distincte de frappes nocturnes par l’armée russe a coupé l’électricité d’environ 50.000 foyers dans la région de Tchernihiv, au nord.



L’armée ukrainienne a également affirmé avoir frappé une importante raffinerie de pétrole dans la région de Leningrad, au nord-ouest de la Russie. Kiev a promis d’augmenter ses propres attaques de drones à longue portée sur les sites énergétiques russes, dans ce qu’elle appelle de justes représailles aux attaques quotidiennes de la Russie contre ses villes et son réseau électrique.



La déclaration du jour

« « C’était un être merveilleux, qui part trop vite. Il avait beaucoup d’empathie. Quand il était en Ukraine, il a aidé à déménager un hôpital » et « quand il était en Arménie, il a sauvé des gens car il avait été prévenu qu’une maison allait sauter » »



Les paroles sont signées Françoise Lallican, la mère du photojournaliste français tué à 37 ans dans une attaque de drone dans l’est de l’Ukraine. Il avait fait de sa passion son métier. Diplômé en pharmacie, Antoni Lallican était devenu photojournaliste à l’aube de sa trentaine. Décrit comme « exigeant » et « bienveillant », il était habitué des terrains difficiles. « Il était humainement bon, c’était quelqu’un de loyal, sur qui on pouvait compter, qui tendait la main et qui était bienveillant », s’est rappelé Adrien Vautier, également photojournaliste, qui considérait son confrère de 37 ans comme son « meilleur ami ». Présent à Kiev au moment de l’attaque de drone qui a tué son ami, il s’est aussitôt rendu dans la région du Donbass pour reconnaître le corps et organiser son rapatriement.



Le chiffre du jour



Cinq, c’est le nombre de navires de la marine française qui ont conduit pendant cinq jours l’exercice Wildfire de lutte antidrones. Tirs contre drones de surface ou aériens, arrivant seuls ou en groupes, exercices de guerre électronique contre des avions figurant des drones ou missiles…. « On adapte nos modes d’actions et nos équipements par l’innovation », explique le pacha, le capitaine de vaisseau Laurent Toncelli. Face à cette menace qui révolutionne tous les champs de la guerre, de l’Ukraine à la mer Rouge en passant par les opérations hybrides dans le ciel européen, la marine veut se moderniser au plus vite.



La tendance

Jusqu’ici, les Russes n’ont pas eu à faire face aux perturbations de la vie quotidienne liées au conflit avec l’Ukraine. Mais alors que la guerre entre dans sa quatrième année et que l’Ukraine a lancé plusieurs frappes réussies loin derrière le front, la situation est en train de changer.



Les coupures d’Internet sont devenues monnaie courante à Sotchi, ville qui a accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 2014 et des matchs de la Coupe du monde de football de 2018, afin de perturber les trajectoires de vol des drones. « En général, Internet est coupé entre 22 heures et 23 heures et 7 heures, mais en cas de menace importante de drones, il reste coupé plus longtemps », témoigne Nadezhda Gorshanova, coach sportive de 23 ans originaire de la ville. Et d’ajouter : « Les derniers mois ont été difficiles. »



Dans cette destination prisée de l’élite russe, Internet a même été coupé pendant presque toute la durée du séjour de Vladimir Poutine en début de semaine. Si certains touristes « effrayés » ont délaissé la station balnéaire, de nombreux Russes continuent à affluer sur ces rives russes de la mer Noire. « Oui, Internet est coupé. Mais au contraire, c’est bien, personne ne peut vous joindre et vous ne pouvez joindre personne non plus, donc vous vous détendez », s’est réjoui l’un d’eux, Sergei Kamenyuk.