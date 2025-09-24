Menu
L'Actualité au Sénégal

Guédiawaye : une domestique de 18 ans relaxée après des accusations de vol de bijoux à 8 millions F CFA


Rédigé le Samedi 4 Octobre 2025 à 10:15 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Accusée d’avoir dérobé des bijoux en or d’une valeur estimée à 8 millions de francs CFA, une jeune domestique et élève du nom de A. Ndao, âgée de 18 ans, a été relaxée au bénéfice du doute par le tribunal correctionnel de Guédiawaye. Le verdict, rendu le 1er octobre, a surpris la plaignante, Th. Sow, professeure d’Histoire-Géographie dans un lycée de Kaolack.


Une disparition mystérieuse

Les faits remontent au 11 septembre dernier. Alors qu’elle s’apprêtait à rentrer à Kaolack après plusieurs semaines passées chez ses parents à Guédiawaye (Hamo V), Th. Sow constate la disparition de ses bijoux. Soupçonnant un vol, elle dépose aussitôt une plainte contre X au poste de police de Wakhinane-Nimzatt.

Le marabout désigne la domestique

Ne parvenant pas à identifier l’auteur du vol, la professeure consulte un marabout, qui, après « consultation spirituelle », pointe du doigt la domestique, A. Ndao, et la nièce de la famille, N. Mb. Ndiaye, comme complices.

Des contradictions et des aveux forcés

À la barre, la jeune nièce N. Mb. livre plusieurs versions contradictoires avant de reconnaître qu’elle avait été frappée par sa tante et son oncle pour qu’elle avoue et désigne la domestique comme coupable. Un aveu qui a semé le doute dans l’esprit du tribunal.

Même la plaignante, Th. Sow, a reconnu avoir usé de violence pour obtenir des aveux. Face à ces contradictions, aucune preuve matérielle n’est venue établir la culpabilité de la domestique.

Relaxée au bénéfice du doute

Le tribunal, après examen du dossier et des témoignages, a estimé que les charges pesant contre la jeune fille n’étaient pas suffisamment étayées. Par conséquent, A. Ndao a été relaxée au bénéfice du doute, tandis que la plaignante a été déboutée de sa demande.

Cette affaire, largement commentée à Guédiawaye, relance le débat sur les accusations sans fondement et les consultations mystiques souvent utilisées dans la résolution de litiges domestiques.



Lat Soukabé Fall

