Guédiawaye – L’activiste Babacar Mbaye Ngaraf victime d’un braquage orchestré : deux millions envolés !


Rédigé le Samedi 11 Octobre 2025 à 11:47 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La peur et la stupeur ont gagné Guédiawaye, mercredi 1ᵉʳ octobre, aux environs de 20h40.
L’activiste Babacar Mbaye Ngaraf, coordonnateur de la Synergie des acteurs pour l’assainissement de la banlieue (SABA), a été victime d’un braquage soigneusement planifié au niveau du croisement Sham.


Alors qu’il regagnait son domicile à Malika, un motard a volontairement heurté l’arrière de son véhicule. Pris de réflexe, Babacar Mbaye s’arrête pour constater les dégâts. Mais le piège venait de se refermer.
Un deuxième individu s’approche, frappe à la portière et engage la conversation pour détourner son attention.
Pendant ce temps, un troisième complice ouvre discrètement la portière passager et s’empare du sac posé sur le siège avant.

Bilan : plus de deux millions de francs CFA emportés, ainsi que des documents personnels essentiels (pièce d’identité, carte grise, permis de conduire, etc.).
Les malfaiteurs ont pris la fuite en moto avant même que la victime ne puisse réagir.

Selon L’Observateur, ce mode opératoire, connu sous le nom de « faux accrochage », est devenu courant dans la banlieue dakaroise, particulièrement entre Pikine et Guédiawaye.
Un policier confie :
« Ces individus agissent souvent la nuit, sans casque, et ciblent les zones peu éclairées ou les conducteurs ralentis par les embouteillages. »

Une enquête est ouverte au Commissariat central de Guédiawaye.
Même si la victime n’a pas pu identifier ses agresseurs, les caméras de vidéosurveillance installées dans le secteur pourraient aider les enquêteurs à remonter la piste du gang.



Lat Soukabé Fall

