Grand-Yoff : une bande armée neutralisée après l’enlèvement et la torture de deux frères

Les faits remontent au mardi 25 novembre 2025, vers 16 heures. Deux frères, accompagnés de leur sœur, se sont présentés en urgence au poste de police, le visage marqué de blessures visibles. Ils ont expliqué aux enquêteurs qu’un individu, épaulé par une dizaine de complices, s’était présenté à leur domicile situé aux HLM Patte d’Oie, le 23 novembre.



Les assaillants auraient alors enlevé l’aîné avant de le conduire au quartier Darou, dans un repaire de délinquants connu sous le nom de « Bronson ». Là, ils lui auraient réclamé une moto prétendument volée, le soupçonnant d’en être responsable. S’en est suivi un long calvaire : coups répétés, blessures au visage infligées avec des objets contondants, et inhalation forcée de gaz asphyxiant.



Le cadet, qui avait tenté de secourir son frère, a également été roué de coups, notamment à la tête, avant que la bande ne finisse par relâcher les deux victimes.



Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Le lendemain, le même groupe est revenu menacer de mort les deux frères s’ils ne restituaient pas la moto dans les plus brefs délais. Face à la gravité de ces menaces, la famille a finalement décidé de solliciter l’intervention de la police.



Les investigations ont rapidement conduit à l’arrestation de quatre membres du gang, dont le cerveau présumé. Durant leur audition, ils ont reconnu les violences, mais nié toute intention homicide, soutenant qu’ils ne faisaient que chercher à récupérer leur moto.



Les suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour identifier et interpeller les autres membres en fuite.

