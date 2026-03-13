Grand Théâtre : Ousmane Sané nommé président du Conseil d’administration





Un changement est intervenu à la tête du Conseil d’administration du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Ousmane Sané a été nommé à ce poste, selon les décisions issues du Conseil des ministres tenu mercredi.



Informaticien de formation et diplômé en informatique de gestion, il a été désigné au titre du ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme.



Il remplace Landing Mbessane Seck, figure connue de la scène musicale sénégalaise, qui dirigeait jusqu’ici l’organe chargé de l’orientation stratégique de cette institution culturelle.



Le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose constitue un espace majeur dédié à la valorisation des arts et du spectacle vivant au Sénégal.

