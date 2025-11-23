Gorée prend les commandes de la Ligue 1 après une troisième victoire consécutive





L’Union sportive de Gorée a réalisé une excellente opération lors de la quatrième journée de Ligue 1 en s’imposant face à la Linguère, signant ainsi une troisième victoire de suite. Ce résultat permet aux insulaires de grimper à la première place du classement.



Le Casa Sports, qui occupait jusque-là la tête, a été accroché (1-1) par AJEL de Rufisque, un résultat dont Gorée a profité pour prendre l’avantage. En déplacement au stade Maître Babacar Sèye, l’équipe goréenne a infligé à la Linguère sa deuxième défaite de la saison.



Avec désormais 10 points, les vice-champions en titre confirment leur ambition et se positionnent comme l’un des principaux candidats au sacre.



De son côté, le Jaraaf, tenant du titre, peine toujours à décoller. L’équipe de la Médina a concédé un nouveau match nul (1-1) contre Wally Daan et reste engluée dans la zone basse du tableau.



Le derby entre l’US Ouakam et Cambérène s’est terminé sur un nul (1-1), tout comme la rencontre entre l’AS Pikine et le Stade de Mbour au stade Alassane Djigo (0-0).



Voici les scores enregistrés lors de cette 4ᵉ journée :

