Grande opération de sécurisation à Dakar : plus de 550 interpellations





Une vaste opération de sécurisation a été menée à Dakar dans la nuit du 22 au 23 novembre 2025, mobilisant les forces de police et de gendarmerie. L’intervention, organisée de 20 h à 6 h, a réuni 883 agents, dont 527 policiers — parmi lesquels 237 membres du GM — ainsi que 356 gendarmes. Soixante-neuf véhicules et deux chiens ont également été engagés.



Au total, 554 personnes ont été interpellées au cours de la mission. La majorité l’a été pour des vérifications d’identité (429 personnes). D’autres interpellations ont concerné divers comportements ou situations relevés durant la nuit, dont 69 pour état d’ébriété en public, plusieurs pour détention ou usage de produits prohibés, et d’autres dans le cadre d’enquêtes en cours. Quelques cas isolés portaient sur des incidents sur la voie publique, des litiges financiers ou des situations liées à des actes délictueux variés.



L’opération a aussi conduit à la saisie de 347 pièces liées à des infractions routières, à l’immobilisation de 149 motos, ainsi qu’à la mise en fourrière de 26 véhicules et à l’immobilisation de 38 autres.



Cette action conjointe s’inscrit dans la continuité des efforts déployés pour améliorer la sécurité et la tranquillité publiques dans la capitale.

