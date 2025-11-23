La presse du lundi revient sur la reconfiguration de la coalition au pouvoir et l’actualité nationale





Les sujets liés à la vie publique restent largement présents dans les éditions de lundi de la presse quotidienne, où plusieurs journaux poursuivent leur analyse de la réorganisation en cours au sein de la coalition au pouvoir.



Sud Quotidien rapporte que, selon Ayib Daffé, la désignation d’Aminata Touré par le chef de l’État comme superviseure générale de la conférence des leaders de la coalition “Diomaye Président” suscite des critiques. Le secrétaire général de Pastef affirme que cette nomination n’engage pas son parti. Le journal ajoute que, dans cette phase de restructuration, le président du groupe parlementaire majoritaire reproche à l’ancienne Première ministre de vouloir intégrer des responsables de l’ex-APR, ce qui serait contraire à l’esprit de renouvellement prôné par Pastef.



WalfQuotidien note également que les initiatives d’Aminata Touré au sein de la coalition sont fortement contestées, certains responsables les interprétant comme une démarche malvenue. Plusieurs cadres de Pastef expriment ainsi leur désaccord avec son implication récente.



Dans Source A, Massamba Diouf, responsable du parti au fief du chef de l’État, à Ndiaganiao, estime que le président de la République adopte une démarche ouverte et souhaite mobiliser toutes les compétences disponibles. Il insiste sur la nécessité de mettre temporairement de côté les divergences politiques pour se concentrer sur les défis du pays, rappelant que le chef de l’État fait face à une situation exigeant une contribution collective.



L’Observateur, ainsi que d’autres quotidiens, s’intéressent au déplacement simultané du président de la République et du Premier ministre, respectivement à Luanda en Angola et à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. L’As précise que le président participe au 7ᵉ sommet Union africaine – Union européenne, tandis qu’aucune communication officielle n’a accompagné le départ du Premier ministre, alimentant des interrogations dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le président de l’Assemblée nationale indique toutefois que ce déplacement vise à rechercher des financements, dans un contexte économique contraint.



De son côté, L’info met en avant l’évolution positive de la filière rizicole, indiquant que le riz produit dans la vallée est devenu le choix privilégié des ménages sénégalais.



Enfin, Le Soleil annonce l’arrivée prochaine au Sénégal d’un nouveau médicament destiné aux personnes atteintes de drépanocytose. Déjà utilisé depuis de nombreuses années aux États-Unis et en France, ce traitement générique sera disponible début 2026 à un tarif de 1500 FCFA pour les enfants de moins de cinq ans et au double pour les plus âgés.

