FSF : précisions sur l’état physique d’Assane Diao lors du regroupement des Lions





La Fédération sénégalaise de football (FSF) a tenu à éclaircir la situation d’Assane Diao, après les déclarations du coach de Cômo, Cesc Fàbregas. Contrairement à ce dernier, qui évoquait une blessure survenue lors d’un entraînement des Lions, la FSF affirme que le joueur avait déjà rejoint la sélection avec un souci physique hérité du match de Serie A contre Cagliari, le 8 novembre. Durant cette rencontre, l’attaquant n’avait joué que la première période avant d’être remplacé.



Dès son arrivée en regroupement, Diao n’était pas en mesure de suivre le programme collectif. Il a été pris en charge à part, avec des exercices adaptés encadrés par le staff médical. Son état ne permettant pas une reprise normale avant le match amical contre le Brésil à Londres, la Fédération indique avoir choisi, en accord avec l’équipe technique, de le laisser repartir dans son club pour poursuivre ses soins.



Passé par le CD Badajoz puis le Balón de Cádiz avant de rejoindre le Real Betis en 2021, Assane Diao évolue depuis janvier 2025 à Cômo. Appelé pour la première fois en sélection en mars 2025, il avait manqué la fenêtre des qualifications du Mondial 2026 en raison d’une longue absence en club. Convoqué par Pape Thiaw pour la période internationale de novembre, il a finalement quitté le groupe avant la rencontre amicale face au Kenya.

