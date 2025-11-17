Pétanque : le Sénégal prêt à défendre son titre continental à Nouakchott





Champion d’Afrique en titre, le Sénégal s’apprête à remettre son trophée en jeu lors de la 10ᵉ édition du Championnat d’Afrique de pétanque, prévue du 24 au 28 novembre à Nouakchott. La délégation sénégalaise est attendue ce vendredi dans la capitale mauritanienne avec une forte motivation et une volonté claire : garder sa place au sommet du continent.



D’après le journal Record, l’état d’esprit des joueurs sénégalais est au plus haut. Un membre de la fédération confie que « le principal adversaire du Sénégal sera avant tout le Sénégal », même s’il faudra rester vigilant face à la sélection malgache, vice-championne du monde. Le staff affiche cependant une confiance totale : tous les aspects logistiques et techniques sont prêts, les joueurs sont en excellente condition et l’objectif est de confirmer la suprématie acquise il y a deux ans à Marrakech.



Les épreuves démarreront lundi avec les compétitions de tir de précision, ainsi que les catégories individuel, doublettes et triplettes. Avant cela, les qualifications de la Zone Afrique pour les Mondiaux 2026 en Malaisie se tiendront durant le week-end, mais le Sénégal n’y prendra pas part, ayant déjà obtenu sa place grâce à son statut de champion continental.



Pour cette édition, l’équipe sénégalaise sera dirigée par Ciré Lamine Kane, seul joueur encore présent du groupe vainqueur à Marrakech. Il sera entouré de François Ndiaye, dit « Fara », de Mohamed Saffiedine, surnommé « Momo », et de Mamadou Lamine Sow, formant un quatuor solide et expérimenté.



Référence de la pétanque africaine, le Sénégal arrive à Nouakchott avec les faveurs des pronostics et l’ambition de prolonger son leadership. Une compétition intense s’annonce, mais les Lions semblent fin prêts à défendre leur statut.

