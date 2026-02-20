Gendarmerie de Pékesse : un suspect de vol de bétail placé en garde à vue

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Pékesse ont procédé, jeudi aux environs de 13 heures, à l’interpellation d’un berger d’une trentaine d’années, soupçonné d’être impliqué dans le vol de 17 moutons appartenant à un cultivateur de Nguetty Ngaraffe, dans la commune de Ngandiouf.



Les faits remontent à la nuit du mardi 17 au mercredi 18 février. Au lever du jour, le propriétaire du troupeau découvre avec stupeur l’enclos vide. Dix-sept moutons se sont volatilisés. Très vite, l’alerte est donnée dans le village. Parents, voisins et jeunes s’organisent pour suivre les traces laissées par les animaux sur le sol sablonneux.





Les empreintes mènent vers Ndoppe. À environ une centaine de mètres des premières habitations, une brebis est retrouvée, isolée. Cette découverte renforce les soupçons et pousse les habitants à prévenir la gendarmerie.



Informés, les gendarmes de la brigade de Pékesse se déploient sur les lieux pour les constatations d’usage. Les premières vérifications les conduisent au domicile d’un berger du village, déjà cité par certains riverains dans des affaires similaires.





Interpellé, le suspect aurait déclaré être en mesure d’aider à localiser le troupeau disparu. Une déclaration qui intrigue les enquêteurs.



Les investigations menées en sa présence permettent aux gendarmes d’apercevoir le troupeau sur le chemin du retour, en provenance des environs de Ndoppe. Quelques bêtes avaient visiblement été dissimulées dans la brousse.





Environ une heure plus tard, le chef du village découvre les trois moutons manquants cachés à l’écart. Deux d’entre eux avaient déjà été égorgés, laissant penser à une tentative d’écoulement rapide de la marchandise ou de consommation clandestine.



Dans le département de Tivaouane, le vol de bétail demeure un fléau persistant. Pour de nombreuses familles rurales, les moutons représentent bien plus qu’un simple cheptel : ils constituent une épargne vivante, une assurance en cas de coup dur, et parfois la seule source de revenus.





Selon des témoignages recueillis sur place, le suspect serait considéré par certains voisins comme un récidiviste. Toutefois, seule l’enquête en cours permettra d’établir les responsabilités.





Placée en garde à vue dans les locaux de la brigade de Pékesse, la personne interpellée devrait être déférée devant le parquet à l’issue de la procédure.





L’affaire ravive, une fois de plus, les inquiétudes des éleveurs de la zone, qui appellent à un renforcement des patrouilles nocturnes et à une meilleure sécurisation des troupeaux.

