Gaza: Benyamin Netanyahu dit espérer ramener tous les otages «dans les jours à venir»

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a déclaré samedi avoir demandé à des négociateurs de se rendre en Égypte pour mener des discussions sur la libération des otages retenus dans la bande de Gaza.



« J'ai donné instruction à l'équipe de négociation de se rendre en Égypte pour finaliser les détails techniques. Il s'agit de limiter les négociations à quelques jours », a déclaré Benyamin Netanyahu dans un discours télévisé, sans préciser quand les discussions auraient lieu.



« J'espère que dans les jours à venir, nous pourrons ramener tous nos otages [...] pendant la fête de Souccot », a-t-il ajouté, certifiant que la « pression militaire et diplomatique » avait contraint le Hamas à accepter de libérer les personnes enlevées lors de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste sur Israël le 7 octobre 2023. La fête juive de Souccot commence lundi 6 octobre et dure jusqu'au lundi suivant.



Deux émissaires américains en Égypte

Selon un responsable de la Maison Blanche, l'émissaire Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, se rendent en Égypte pour finaliser les modalités de la libération des otages, dans le cadre du plan du président américain annoncé fin septembre et qui vise à mettre fin à la guerre à Gaza. De son côté, la chaîne Al-Qahera News, lié aux services de renseignement égyptiens, a indiqué de son côté qu'Israël et le Hamas tiendraient dimanche et lundi des pourparlers indirects au Caire « afin d'examiner l'organisation des conditions sur le terrain pour l'échange de tous les otages et prisonniers », en référence aux Palestiniens emprisonnés par Israël qui doivent être libérés en échange.



Benyamin Netanyahu a également promis de désarmer le Hamas, soit via le plan du président américain Donald Trump, soit par des moyens militaires. « Le Hamas sera désarmé [...] cela se produira soit diplomatiquement par le plan de Trump, soit militairement par nous », a déclaré le Premier ministre. « Je l'ai également dit à Washington. Cela sera accompli de manière facile ou difficile, mais cela sera accompli », a-t-il souligné.



Du côté des familles des otages, on affiche un optimisme prudent, relate notre correspondante à Jérusalem, Frédérique Misslin. Ce soir, à Jérusalem, elles ont appelé à se mobiliser en masse dans toutes les villes israéliennes. Einav Zangauqker, la mère de Matan, otage à Gaza, a exprimé ses craintes.



« On ne peut pas juste compter sur Trump », dit-elle. « Il faut être dans la rue ». La mère de Matan précise : « Nous sommes dans un moment critique. Ceux qui veulent saboter les négociations font pression sur Benyamin Netanyahu », faisant référence aux membres d'extrême droite de la coalition Bezalel Smotrich, le ministre des Finances et Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure.



Le Premier ministre a effectivement eu une réunion ce soir avec ses deux ministres. « La décision de Netanyahu est une grave erreur », a dit Ben-Gvir en ajoutant : « Si après la libération des otages, le Hamas continue d'exister, alors nous démissionnerons ».



Le bras de fer est engagé. Est-ce que la pression populaire va peser ? C'est la question. Selon les derniers sondages, près de deux tiers des Israéliens sont en faveur du plan américain.



Je ne fais pas vraiment confiance à mon gouvernement, je ne fais pas confiance au Hamas. Les voix qui disent que cette guerre doit finir doivent être entendues pour sauver les habitants de Gaza et sauver nos otages. Tant que ce ne sera pas fait, ce n’est pas suffisant de dire que cela va arriver. Cela doit arriver vraiment et alors, nous pourrons à nouveau aller au cinéma le samedi soir au lieu d’être là.