Gamou de Tivaouane : Jean Baptiste Tine appelle au respect des engagements des services de l’État

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a exhorté, mardi, les services de l’État impliqués dans l’organisation du Gamou de Tivaouane à respecter leurs engagements afin d’assurer le bon déroulement de l’événement prévu les 5 ou 6 septembre prochains.



« Les engagements retenus au cours de la réunion du comité régional de développement connaissent, nous l’avons tous constaté, un niveau d’exécution acceptable », a déclaré le ministre.



Il présidait une réunion nationale consacrée aux préparatifs de la célébration annuelle de la naissance du prophète Mohammed (PSL).



Le comité d’organisation au service du Khalife Ababacar Sy (COSKAS) a exprimé plusieurs préoccupations, notamment concernant l’approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que les questions de sécurité et d’assainissement. Les services de l’État présents à la rencontre ont tour à tour pris des engagements pour répondre à ces attentes.



L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a annoncé l’envoi de plus de 50 camions pour pomper les eaux usées et pluviales, tandis que la direction du matériel et du transit administratif (DMTA) a promis de mettre 4 000 chaises à la disposition du comité.



Les opérateurs de téléphonie mobile ont, pour leur part, prévu des mesures destinées à améliorer la fluidité du réseau afin de faciliter les communications. Les forces de défense et de sécurité comptent s’inspirer des éditions précédentes pour renforcer la sécurisation de l’événement.



Sur cette base, le ministre de l’Intérieur a demandé au gouverneur de Thiès d’assurer le suivi des décisions prises lors de cette réunion et a insisté auprès des représentants des structures de l’État sur la nécessité de respecter leurs engagements.



