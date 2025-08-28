Gamou 2025 à Tivaouane : lancement officiel en présence du ministre de l’Intérieur





La cérémonie officielle du Gamou 2025 de Tivaouane a débuté ce mercredi, marquée par la présence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, à la tête de la délégation gouvernementale.



Aux côtés de M. Tine figuraient plusieurs membres du gouvernement, dont Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Daouda Ngom, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Moustapha Guirassy, ministre de l’Éducation nationale, et Alioune Dione, ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire.



La délégation comprenait également Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abbas Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, ainsi que les secrétaires d’État chargés du Développement des PME-PMI et de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.

