Galatasaray : Ismaïla Jakobs sort sur blessure et inquiète avant la CAN 2025

La sortie du défenseur gauche a immédiatement pesé sur le dispositif défensif du club stambouliote. Galatasaray a concédé l’ouverture du score et s’est finalement incliné, mettant fin à une longue série d’invincibilité à domicile.



Une alerte à quelques semaines de la CAN

Cette blessure intervient à un moment délicat pour le joueur de 26 ans, alors que Pape Thiaw s’apprête à dévoiler la liste des joueurs convoqués pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Un tournoi majeur pour les Lions, champions d’Afrique en titre. Pour l’heure, aucune communication officielle n’a encore été faite quant à la gravité de la blessure ni sur la durée d’indisponibilité prévue.



Si un forfait venait à se confirmer, ce serait un énorme coup dur pour le Sénégal qui voit en Jakobs un élément incontournable sur le couloir gauche de la défense.



Une soirée contrastée pour les Sénégalais

À noter également, la belle prestation de l’autre Sénégalais de la rencontre, Ousseynou Niang. Titulaire sur le flanc gauche de l’Union Saint-Gilloise, il a livré une performance solide et a contribué au succès précieux décroché en terre turque.





Dans les prochains jours, tous les regards seront tournés vers les résultats des examens médicaux du joueur. Entre espoir de récupération rapide et crainte d’un forfait pour la CAN, l’incertitude plane autour d’Ismaïla Jakobs… et du système défensif des Lions.

